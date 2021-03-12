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إنجاز تاريخي ينتظر ليفاندوفسكي في الدوري الألماني

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:01 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
وكالات
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بات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على أعتاب تحقيق رقم غير مسبوق في الدوري الألماني لكرة القدم.

ويقف هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق إنجاز تهديفي جديد إذ يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة رقم كلاوس فيشر كثاني أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية في مرمى بوروسيا دورتموند رافعا رصيده الى 31 هدفا في الدوري هذا الموسم وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن فيشر الذي سجل 268 هدفا في البوندسليغا علما بأن الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر مع 365 هدفا في 427 مباراة.

ويلهث ليفاندوفسكي أيضا إلى تسعة أهداف إضافية لمعادلة رقم مولر في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفا موسم 1971-1972.

ورشح فيشر المهاجم البولندي لمعادلة أو كسر رقم مولر بقوله لمجلة "كيكر": "يملك فرصة كبيرة، يحتاج إلى تسعة أهداف في آخر 10 مباريات. الطريقة التي يدير بها هذا الموسم يبدو الأمر منطقيا بالنسبة إلي".

وتتجلى الفرصة أمام المهاجم البالغ 32 عاما عندما يحل فريقه ضيفا على فيردر بريمن، غدا السبت، في المرحلة الـ25 من الدوري الالماني لكرة القدم.

ويعتبر بريمن الفريق الأكثر تلقيا للأهداف من ليفاندوفسكي في الدوري الألماني إذ سجل 20 هدفا في 20 مباراة ضده، كما أن بريمن لم يفز على الفريق البافاري منذ 13 عاما.

وسجل الفريق البافاري 13 هدفا في آخر 3 مباريات بعد خسارته أمام إينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي.

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ليفاندوفسكي رياضة انجاز تاريخي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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