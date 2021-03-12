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زاخاروفا: روسيا لا تشارك في السباق السياسي على اللقاحات

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لقاح "سبوتنيك V"، يواصل إثبات فعاليته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت زاخاروفا، في إيجاز صحفي، أن موسكو لن تقوم بتسييس هذا الموضوع، أو المشاركة في السباقات السياسية حول اللقاحات.

وأضافت زاخاروفا: "يواصل لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا، إثبات فعاليته بشكل مقنع داخل بلادنا وخارجها. ونال هذا اللقاح، الموافقة على استخدامه في 50 دولة، مما يجعله الثاني في العالم في هذا المجال".

ووفقا لها، هناك لقاحات روسية أخرى ضد كورونا، في طريقها نحو الاستخدام.

وأكدت زاخاروفا: "نحن بالتأكيد لن نقوم بتسييس هذه القضية ، ونحن بالتأكيد لا نشارك في أي سباقات سياسية، وكذلك لن نشارك في موجة التضليل والشائعات والتكهنات وغيرها".

ونوهت زاخاروفا، بأن روسيا تتعرض، للأسف، لكم كبير من المعلومات غير الموثوقة التي يتم نشرها، بما في ذلك حول اللقاح الروسي وجهود روسيا في مكافحة الوباء.

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زاخاروفا روسيا الكرملين

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