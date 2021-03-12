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خاص .. هاني أبوريدة يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا بالتزكية

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:14 م
هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
هيثم حبيب
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كشف المكتب التنفيذى للإتحاد الدولي لكرة القدم عن فوز المصرى هانى أبو ريدة والمغربى فوزى لقجع بمقعدى المكتب التنفيذى للفيفا.

فوز الثنائى بالمقعدين جاء عقب انسحاب الثنائى الأخر المرشحين لنفس المنصب خير الدين زطشى و جوستافو ندونج إيدو.

وشغل هانى أبو ريدة سابقا مناصب عديدة أبرزها عضوية المكتب التنفيذى للفيفا والكاف وكان رئيسا لملف مصر للترشح لإستضافة مونديال ٢٠١٠.

وتولى أبو ريدة أيضا رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب بمصر ٢٠٠٩ بالإضافة لرئاسة الإتحاد المصرى عام ٢٠١٦.

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هاني ابوريده رياضة المكتب التنفيذي الاخبار الرياضية الاتحاد الدولي اخبار الرياضة

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