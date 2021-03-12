8 أندية تشارك في بطولة كرة الطاولة للإعاقة بجازان





انطلقت أمس، بطولة كرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بمشاركة 8 أندية من مناطق المملكة ممثلة في أندية "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران".

وأوضح نائب مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي أن منافسات البطولة التي تستمر لمدة يومين، تأتي وسط إشراف اللجنة البارالمبية السعودية، مشيراً إلى أن اليوم الأول للبطولة شهد منافسة قوية بين المشاركين لحصد النقاط، والتأهل للمرحلة المقبلة، مؤكداً التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.