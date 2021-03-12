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موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى مروان محسن خلال الساعات الماضية.

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى مروان محسن مهاجم الفريق، خلال الساعات الماضية.

وأكد موسيماني خلال حديثه مع المهاجم الدولي، على أهميته داخل الفريق وأنه سيعود للمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المدير الفني للاعبه، عن سعادته الكبيرة باستعادة جزء من مستواه خلال آخر مباراتين، بعدما أحرز هدفا في شباك فيتا كلوب، وساهم في هدف صلاح محسن ضد الإسماعيلي، بالدوري العام.

وكان الأهلي حقق فوزًا على الإسماعيلي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتتوجه بعثة المارد الأحمر، إلى كينشاسا، غدٍ السبت على متن طائرة خاصة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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