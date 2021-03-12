Advertisements

كالفيرت لوين: الإنتقادات تحفزني وأنا استمتع بهذا تمامًا الآن

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم دومينيك كالفيرت لوين مهاجم نادي إيفرتون، أفضل موسم له طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كالفيرت لوين أن رغبته في إثبات خطأ الانتقادات التي وجهت إليه، حفزته لتحقيق هذا النجاح.

وقبل 11 جولة من نهاية الموسم الحالي، أحرز لوين 13 هدفًا على مستوى الدوري حتى الآن، ليعادل بذلك حصيلته في الموسم الماضي.

وحاليا يتخلف كالفرت لوين بفارق 4 أهداف فقط عن هداف الدوري، محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال كالفيرت لوين لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "رغبتي في إثبات خطأ المنتقدين يحفزني.. وأنا استمتع بهذا تمامًا الآن، وأهتم به أكثر من أي شيء آخر".

وأشار إلى أنه يريد تحسين مستواه بصفة عامة للتنافس على مكان في المنتخب الإنجليزي مع هاري كين لاعب توتنهام.

وأضاف "بالنسبة لي وعندما لا أحرز الأهداف فإنني ألعب دورًا في التأثير على المباريات كما أفعل في الكثير من الأحيان، هذا يضيف المزيد من الأهداف لفريقي في الوقت الحالي".

ويحتل إيفرتون، المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 46 نقطة، وسيلتقي مع ضيفه بيرنلي، غدًا السبت.

أخبار تهمك

تفجير عقار الهرم الثالثة عصرا.. وهذا موعد فتح الطريق الدائري

منذ 40 دقيقة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- الكشف عن كواليس مفاوضات الزمالك مع أسامة نبية ليعاون كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

12:51 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين