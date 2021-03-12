كالفيرت لوين: الإنتقادات تحفزني وأنا استمتع بهذا تمامًا الآن

يقدم دومينيك كالفيرت لوين مهاجم نادي إيفرتون، أفضل موسم له طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأكد كالفيرت لوين أن رغبته في إثبات خطأ الانتقادات التي وجهت إليه، حفزته لتحقيق هذا النجاح.





وقبل 11 جولة من نهاية الموسم الحالي، أحرز لوين 13 هدفًا على مستوى الدوري حتى الآن، ليعادل بذلك حصيلته في الموسم الماضي.





وحاليا يتخلف كالفرت لوين بفارق 4 أهداف فقط عن هداف الدوري، محمد صلاح نجم ليفربول.





وقال كالفيرت لوين لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "رغبتي في إثبات خطأ المنتقدين يحفزني.. وأنا استمتع بهذا تمامًا الآن، وأهتم به أكثر من أي شيء آخر".





وأشار إلى أنه يريد تحسين مستواه بصفة عامة للتنافس على مكان في المنتخب الإنجليزي مع هاري كين لاعب توتنهام.





وأضاف "بالنسبة لي وعندما لا أحرز الأهداف فإنني ألعب دورًا في التأثير على المباريات كما أفعل في الكثير من الأحيان، هذا يضيف المزيد من الأهداف لفريقي في الوقت الحالي".





ويحتل إيفرتون، المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 46 نقطة، وسيلتقي مع ضيفه بيرنلي، غدًا السبت.