كورال كنيسة القديس يوسف بالغردقة يعزف الترانيم الروحية احتفالا بحضور سفير الفاتيكان (فيديو وصور)

أقامت كنسية القديس يوسف بالغردقة، قداس صباح اليوم الجمعة، وذلك بحضور القيادات الكنيسة الكاثوليكية لجنوب الصعيد، ضمن فعاليات إستقبال سفير الفاتيكان بمصر الذى يجرى زيارة لأول مرة لمدينة الغردقة منذ تنصيبه.



وعقب انتهاء القداس عزف كورال كنيسة القديس يوسف بالغردقة، بعض الترانيم الروحية ضمن فعاليات إستقبال سفير دولة الفاتيكان بالغردقة، والذى أعرب عن سعادته البالغة بوجودة وسط هذا الحشد من شعب الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، والاباء الكهنة بجنوب الصعيد.



كانت أستقبلت كنيسة القديس يوسف بالغردقة، قيادات

البحر الأحمر أمس الخميس، على رأسهم اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، نائبًا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية وبعض مديرى العموم وبعض أعضاء مجلس النواب، وذلك للترحيب بسفير الفاتيكان بمصر لزيارته الأولى لمدينة الغردقة.



وقدم الجميع الترحاب بسفير الفاتيكان بمصر لزيارته الأولى لمدينة الغردقة، وألقى سفير الفاتيكان كلمته أمام الحضور والذى أكد فيها أن مصر لها دور كبير في المنطقة وأنها محور التنمية بالمنطقة.



كانت أستقبلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، ظهر أول أمس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، والذي تعد الزيارة الأولى له منذ تنصيبه، وكان في استقبال السفير، قيادات الكنائس الكاثوليكية لجنوب الصعيد، وعلى رأسهم الانبا عمانوئيل مطران طيبة، والقمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.





وشهدت مراسم الاستقبال، العديد من المظاهر الاحتفالية وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.





وعقب الانتهاء من مراسم الاستقبال التقى المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، كهنة جنوب الصعيد بمدينة الغردقة، ضمن برنامج زيارته للمدينة السياحية الت تستمر على مدار ثلاثة أيام وتتضمن الزيارة إقامة قداس احتفالي صباح الجمعة المقبل بكنيسة القديس يوسف.





ومن جانبه قال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أنه تم ترتيب برنامج الزيارة طبقا لبروتوكول استقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، وتتضمن الزيارة إقامة قداس احتفالي بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصر، صباح الجمعة المقبل بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.





وأكد أن زيارة سفير الفاتيكان، هي الأولى لمدينة الغردقة السياحية، وسيكون لها مردود إيجابي على القطاع السياحي بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام وسيكون هناك برنامج دقيق لها طبقآ للبرتوكول.





كانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت في بيان لها، أن قداسة البابا فرنسيس، المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر سوف يزور كنيسة القديس يوسف بالغردقة فى ضيافة الانبا عمانؤيل مطران الأقصر التابع لها كنيسة الكاثوليك بالغردقة، وسوف يشتركا معا فى صلاة القداس الإلهي يوم الجمعة 12 مارس المقبل، حيث سيكون فى استقبالهما الأب يوأنس أديب راعى الكنيسة وشعب الكنيسة بالغردقة