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محافظ الشرقية: لا تهاون مع المتعديين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بتوجيه ضربات رادعه لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية دون تهاون مع أحد وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات إزالة التعديات المخالفة على الأرض الزراعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت تلك الحملات عن قيام رئيس الوحده المحلية بأولاد سيف بوقف أعمال صبه سقف للدور الثاني علوي بمنزل مخالف بقريه أولاد مهنا التابعة لوحدة أولاد سيف على مساحه ٧٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قام رئيس الوحدة المحليه بالزوامل بفك شدة خشبيه بالدور الأول علوي لمنزل بعزبة ابو شرف علي مساحة ٧٠ م كما تم ازاله وفك شدة خشبيه بالدورالثالث علوي بعزبة ابو طاحون علي مساحة ٨٠ م وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

وفى سياق متصل قام رئيس الوحدة بالعدلية بحملة إزالة مقابر بدون إحلال وتجديد بمقابر قرية الشغانبة على مساحة ٣٠ متر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون مع المخالفين وفرض هيبة الدولة على المخالفين.


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