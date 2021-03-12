



نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021.. اعتمدت الآن نتائج ثالثة اعدادي بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم





نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2021 لمحافظة القاهرة منذ قليل، بنسبة نجاح بلغت 98.9%، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أوشكت أغلب المحافظات على الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول لنتائج 3 إعدادي، ومن المقرر أن تسجل نسب النجاح ارتفاع في جميع المحافظات لارتفاع درجات الطلاب في التصحيح، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر مديريات التربية والتعليم فور اعتمادها من المحافظ.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

أنتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين الماضي، حيث تمت الامتحانات في يوم واحد فقط من خلال امتحان شامل لجميع المواد التي يتم إضافتها للمجموع، ليكون هذا قرار وزارة التربية والتعليم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة وصحة الطلاب وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الامتحان، كما أقرت الوزارة بعقد امتحان تكميلي يوم 11 أبريل للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الترم الأول أو لم يحضروا الامتحان.





نتائج الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول

بمجرد أن يتم اعتماد نتيجه الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة يمكنك الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:





- فتح موقع مديريه التربيه والتعليم بالمحافظة.

- انقر على نتائج الامتحانات.

- اكتب رقم الجلوس.

- قم بكتابة الرقم القومي.

- انقر على اعرض النتيجة.

- أو سجل بياناتك في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.



