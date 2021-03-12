



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الفصل الأول.. الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الفصل الأول من أبرز ما يبحث عنه الطلبة في شتى محافظات جمهورية مصر العربية، فقد إنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من تقديم امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2020/2021 منذ أيام قليلة، ليبدأ الطلبة وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الأول في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، فمن المقرر أن تبدأ مديريات التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الفصل الأول

وبمجرد انتهاء الطلاب من تقديم الاختبارات أكدت مديريات التربية والتعليم البدء في تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الفصل الأول، لتكون النتيجة متاحة أمام الطلاب والطلبات في مختلف أرجاء جمهورية مصر العربية في أقرب وقت ممكن، بالرغم من المخاطر التي لاحقت قطاع التربية والتعليم والطلاب إلا أن عملية تقديم الاختبارات سارت بشكل جيد وعلى أكمل وجه، ومن المقرر أن تبدأ بعض المحافظات بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الأول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم.





وبناءً على تصريحات وزير التربية والتعليم فقد انطلقت عملية تجهيز نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الأول والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، وقد أكدت بعض المصادر أن هناك بعض المحافظات التي بدأت فعلياً بإصدار نتيجة ثالثة إعدادي عبر مواقعها الإلكترونية، حيث تصدر نتائج كل محافظة بشكل منفرد.





الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

- قم بالدخول إلى الموقع الإلكترونية لبوابة نتائج التعليم الأساسي ( اضغط هــنا ).

- قم بادخال رقم الجلوس.

- انقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.



