"انقذوا_حسام_فكري" هاشتاج جديد يتصدر مواقع التواصل بكفر الشيخ



تصدرت قصة الشاب حسام فكري، ابن مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وسائل التواصل الإجتماعي للمطالبة بإلقاء الضوء عليه من قبل المسئولين وخاصة نواب الدائرة، موجهين إستغاثات عاجلة إلي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل الفوري لإنقاذه من العمى النهائي.



ويسرد فكري فؤاد، والد الشاب حسام ذو ال 26 عاما، قصة ماحدث لنجله والمعاناة التي يمر بها مما دفع رواد مواقع التواصل إلي تبنيها، قائلا: ابني خريج دبلوم فني صناعي ولديه ورشة إلكترونيات يتمتع بسمعة طيبة للغاية ومحبوب من الجميع، وفجأة بدأ يشعر بالتعب في أنفه ووجهه، فتوجه للكشف الطبي وتم تشخيصه بأن هناك نوع غريب من البكتيريا علي جيوبه الأنفية ولابد أن يخضع للعلاج فورا.



وأضاف الحاج فكري، أنه علي الفور أخذ نجله وتوجه به إلي مستشفي المنصورة الجامعي وهناك تم إجراء عملية جراحية له للقضاء علي البكتيريا، ولكن كانت الكارثة أن تلك العملية ماهي إلا خطأ طبي وما كان يتوجب فعلها وزاد الطين بله بعد أن تم إنهاء العملية دون التنظيف مكانها مما أدى إلي إنتشار تلك البكتيريا حتي وصولها لعينه اليمني، وهناك أخبرني الأطباء بالخطأ واعتذروا لي، وعلي الفور نصحني أحدهم بالتوجه لمعهد ناصر بالقاهرة.



وتابع: أخذت نجلي لمعهد ناصر وهناك قاموا بإستئصال عينه اليمني بعدما انتشرت بها البكتيريا، ولكن كانت البكتيريا تزحف علي عينيه اليسري وحاليا مهدد بإستئصالها هي الأخري وأصبحت البكتيريا منتشرة في الرأس، ليبقي ضريرا عاجزا فاقدا لكل شيئ بعدما كان يعمل ومتميز في عمله وعلي وشك الزواج بعد 3 أشهر.



وناشد الأب المكلومة، جميع الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة نجله وإيجاد الوسيلة لوقف انتشار تلك البكتيريا، لافتا أن قد تفاجأ بتعاطف رواد مواقع التواصل فور علمهم بحالة نجله.