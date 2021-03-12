Advertisements

"انقذوا_حسام_فكري" هاشتاج جديد يتصدر مواقع التواصل بكفر الشيخ

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

تصدرت قصة الشاب حسام فكري، ابن مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وسائل التواصل الإجتماعي للمطالبة بإلقاء الضوء عليه من قبل المسئولين وخاصة نواب الدائرة، موجهين إستغاثات عاجلة إلي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل الفوري لإنقاذه من العمى النهائي.

ويسرد فكري فؤاد، والد الشاب حسام ذو ال 26 عاما، قصة ماحدث لنجله والمعاناة التي يمر بها مما دفع رواد مواقع التواصل إلي تبنيها، قائلا: ابني خريج دبلوم فني صناعي ولديه ورشة إلكترونيات يتمتع بسمعة طيبة للغاية ومحبوب من الجميع، وفجأة بدأ يشعر بالتعب في أنفه ووجهه، فتوجه للكشف الطبي وتم تشخيصه بأن هناك نوع غريب من البكتيريا علي جيوبه الأنفية ولابد أن يخضع للعلاج فورا.

وأضاف الحاج فكري، أنه علي الفور أخذ نجله وتوجه به إلي مستشفي المنصورة الجامعي وهناك تم إجراء عملية جراحية له للقضاء علي البكتيريا، ولكن كانت الكارثة أن تلك العملية ماهي إلا خطأ طبي وما كان يتوجب فعلها وزاد الطين بله بعد أن تم إنهاء العملية دون التنظيف مكانها مما أدى إلي إنتشار تلك البكتيريا حتي وصولها لعينه اليمني، وهناك أخبرني الأطباء بالخطأ واعتذروا لي، وعلي الفور نصحني أحدهم بالتوجه لمعهد ناصر بالقاهرة.

وتابع: أخذت نجلي لمعهد ناصر وهناك قاموا بإستئصال عينه اليمني بعدما انتشرت بها البكتيريا، ولكن كانت البكتيريا تزحف علي عينيه اليسري وحاليا مهدد بإستئصالها هي الأخري وأصبحت البكتيريا منتشرة في الرأس، ليبقي ضريرا عاجزا فاقدا لكل شيئ بعدما كان يعمل ومتميز في عمله وعلي وشك الزواج بعد 3 أشهر.

وناشد الأب المكلومة، جميع الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة نجله وإيجاد الوسيلة لوقف انتشار تلك البكتيريا، لافتا أن قد تفاجأ بتعاطف رواد مواقع التواصل فور علمهم بحالة نجله.

أخبار تهمك

خاص- الكشف عن كواليس مفاوضات الزمالك مع أسامة نبية ليعاون كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ حوالي 4 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تفجير عقار الهرم الثالثة عصرا.. وهذا موعد فتح الطريق الدائري

منذ 38 دقيقة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

12:51 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين