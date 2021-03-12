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الري: مشروع تبطين الترع يسير بمعدلات ممتازة (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع يسير بمعدلات ممتازة على مستوى كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن قيادات الوزارة تمر على جميع المحافظات للاطمئنان على معدلات وجودة تنفيذ المشروع.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن شبكة التراع عانت على مدار السنوات الماضية، وهناك توجه لاستغلال كافة الموارد لتنفيذ المشروع، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي منتصف العام المقبل.

وناشد المواطنين الحفاظ على الترع التي يتم الانتهاء من تطبطينها، مؤكدا أن هذا المشروع سيغير من وجه الريف، حيث هناك اختلافا جذريا في شكل الترع بعد تطويرها.

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