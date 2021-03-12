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القبض على صاحب مصنع حريق العبور.. والتعرف على 9 جثث

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على صاحب مصنع موقع حريق العبور، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في العبور، بتهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وتعرف الأهالي على 9 جثث من المتوفيين في الحريق، وجرى تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن، فيما جاري التعرف على 11 جثة آخرين لازالوا يتم عرضهم على الأهالي في محاولة لمعرفتهم.

وقرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمباني المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

ووجه المحافظ مجدى حسين، وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، موضحا أنه سيتم صرفها وفقا لقانون التضامن الاجتماعى وتعويض أسر الضحايا، بواقع 10 آلاف جنيه لكل ضحية من ضحايا حريق مصنع العبور.

فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة خروج 12 حالة من مصابى الحريق بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لازال يوجد 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم وحجزهم بالرعاية المركزة.

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