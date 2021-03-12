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تعليق مورينيو على إصابة هاري كين ومشاركته أمام أرسنال

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
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أكد مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، أنه واثق من مشاركة هاري كين في مواجهة آرسنال بالدوري، الأحد المقبل، بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز على دينامو زغرب في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.


أحرز مهاجم إنجلترا هدفي الفوز على دينامو، ليرفع رصيده إلى 26 هدفاً هذا الموسم، لكنه خرج قرب النهاية، ووضع الثلج على ركبته.


وأجاب مورينيو عند سؤاله عن مدى إمكانية مشاركة كين في المباراة الحاسمة لآمال توتنهام في المنافسة على المربع الذهبي: "أعتقد أن إصابة قوية فقط هي ما ستمنعه من المشاركة، لكننا سنرى في الغد، أتمنى أن يكون بحالة جيدة".


وهز كين الشباك مرة في كل شوط، قبل مواجهة الإياب في دور الـ16 في كرواتيا الأسبوع المقبل، وحذر مورينيو فريقه من أن صعوده لم يتأكد بعد.


وقال المدرب البرتغالي: "دينامو دافع بشكل جيد، عندما كانت النتيجة 1-0 في الشوط الثاني واصل محاولاته للإبقاء على هذا الفارق، لذا تراجع للدفاع، وقام بذلك بشكل جيد".


وأضاف: "الأمور ليست سهلة، كان يمكن أن تكون النتيجة أكبر، كان يمكن تسجيل هدف ثالث، لكن لم يكن من المقدر أن يحدث ذلك".


وتابع: "الفوز 2-0 على ملعبنا نتيجة إيجابية، لكننا لم نحسم التأهل، والمواجهة ما زالت مفتوحة".

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