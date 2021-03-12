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عاجل.. موتسيبي يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي بالتزكية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:27 م
موتسيبي
موتسيبي
هيثم حبيب
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تمكن الجنوب إفريقى باتريس موتسيبي من الفوز برئاسة الإتحاد الإفريقى لكرة القدم بالتزكية عقب انسحاب منافسيه على نفس المقعد.

حصل موتسيبي على بكالوريوس الأداب وعمل بمجال تعدين الذهب ويعتبر من أغنى رجال الأعمال بإفريقيا بثروة تقدر ب2.4 مليار دولار ولم بكن نجما رياضيا معروفا أو لاعبا بل دخل عالم الرياضة بالقارة السمراء من باب الإستثمار والأموال.

صاحب ال59 عاما اقتحم عالم الرياضة عام 2004 بشراء 51٪ من أسهم نادى صنداونز الجنوب إفريقى لينجح فى إعادة الفريق للتتويج بالدورى عام 2006 بعد غياب لستة سنوات قبل أن يتوج فريقه بدورى أبطال إفريقيا عام 2016.

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