خاص- الكشف عن كواليس مفاوضات الزمالك مع أسامة نبية ليعاون كارتيرون

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، كواليس مفاوضات إبراهيم عبدالله مع أسامة نبية المدير الفني لنادي زد، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : إبراهيم عبدالله على تواصل مستمر بأسامة نبية، من أجل الاتفاق على التواجد في الجهاز المعاون لكارتيرون بمنصب المدرب العام.





وأضاف : إبراهيم عبدالله عضو اللجنة الثلاثية بالزمالك، طلب من أسامة نبية التواصل مع محمد صبري نجم الزمالك الأسبق، لإقناعه بالتواجد في الجهاز المعاون كمدرب مساعد، وفي حالة الترحيب سيتم التواصل معه بشكل مباشر.





وواصل : هناك مكالمة منتظرة بين اسامة نبية وإبراهيم عبدالله، عقب انتهاء مباراة زد أمام نادي بورتو المقرر لها الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة.





وأتم المصدر ذاته : اليوم سيتم الاعلان عن الجهاز المعاون لكارتيرون، حيث تم الاستقرار على استمرار عمرو عبدالسلام كمدرب حراس مرمى، ومدرب أحمال أجنبي، وأسامة نبية مدرب عام ومدير كرة في نفس التوقيت، ومفاضلة بين محمد صبري وأحمد عبد الرؤوف، بالاضافة لاستمرار الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أسامة.