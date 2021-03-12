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ضبط شركة بويات بداخلها مواد مجهولة المصدر بالقليوبية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت شرطة المسطحات والبيئة في القليوبية، مخزن تابع لإحدى شركات البويات والأحبار به مواد كيماوية مجهولة المصدر، وتمثل خطرا على الصحة العامة تستخدم في صناعة البويات والأحبار بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات تفيد قيام شركة بتصنيع البويات والأحبار بدون ترخيص وتستخدم مخزن لوضع مستلزمات الإنتاج.

جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث فجرى شن حملة مكبرة أشرف عليها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى ضبط مخزن تابع لإحدى الشركات التي تعمل مجال تصنيع البويات والأحبار، وعثر بداخله على 20٫23 طن مستلزمات إنتاج البويات والأحبار عبارة عن زيت بروفين، وبيتانول، وأيزوتيناول، وميثانول كحول معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما جرى العثور على خط إنتاج، وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة.

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