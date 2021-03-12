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تعرف على قصة استشهاد القديس هانوليوس الأمير

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا بتذكار استشهاد القديس هانوليوس الأمير في أيام دقلديانوس.


وُلِدَ هذا القديس في مدينة بمفيليةوهي مدينة جنوب آسيا الصغرى ( تركيا ))، من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية حقيقية، فأحب الرب وجاهد في العبادة والتقوى، وكان أميرًا على برجة.


ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس أنه مسيحي أرسل إلى باريناخس الأمير يأمره بالقبض على القديس، ولما وقف أمام الأمير جاهر بالإيمان المسيحي فأمر بصلبه على خشبة. وكان الرب يقويه ويعزيه، وأخيرًا تنيَّح بسلام ونال إكليل الشهادة

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