



حقق فريق آرسنال فوزاً كاسحاً على أولمبياكوس اليوناني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب كاريسكاكيس، ضمن منافسات ذهاب ثُمن نهائي الدوري الأوروبي.





وتقدم مارتين أوديجارد لصالح آرسنال في الدقيقة 34، قبل أن يدرك النجم المغربي يوسف العربي هدف التعادل في الدقيقة 58.





وسجل البرازيلي جابرييل دون سانتوس الهداف الثاني لصالح أرسنال في الدقيقة 79، ليُعزز النجم المصري محمد النني التقدم في الدقيقة 85.





موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي:-





سيكون آرسنال على موعد مع ديربي ناري أمام فريق توتنهام، يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من البريميرليج



