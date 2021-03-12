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فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات
الجمعة 12/مارس/2021 - 01:40 م
أحمد الخميسي
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علنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6953 طفلًا حديث الولادة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.
قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6953 طفلًا حديث الولادة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.
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