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فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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علنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6953 طفلًا حديث الولادة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

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