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بعد يومين من طرحها.. "في حتة تانية" لروبي تقترب من 200 ألف مشاهدة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:32 م
روبي
روبي
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حققت أغنية "في حتة تانية" لـروبي، نحو 196 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات "اليوتيوب".

"في حتة تانية" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما. وتقول كلماتها: "جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة .. بسمة العيون ورسمة الشفايف شايف الحلاوة".

ألبوم "حتة تانية" يشهد عودة روبي للساحة الغنائية بعد غياب 12 عامًا، وتتعاون في ذلك الألبوم مع المنتج وليد منصور، بالإضافة إلى عدد كبير من الملحنين والشعراء منهم أيمن بهجت قمر، توما، وتميم، أحمد إبراهيم، رامي سمير، والأغنية من كلمات الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

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