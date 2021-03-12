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متى يعود السكان المجاورة لعقار الهرم المحترق إلى منازلهم بعد نسفه بالديناميت؟

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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ساعات قليلة، ويسدل الستار على عقار الهرم المحترق الكائن بمركز ومدينة كرداسة، ليتم تفجيره بواسطة "الديناميت"، بعد اشتعال النيران فيه لمدة ثلاثة أيام وأكثر.

وقال اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إنه تم إخلاء العقارات المحيطة بعقار الهرم المحترق بمساحة 100 متر، حفاظًا على سلامتهم، مضيفًا بأنه سيتم عودة جميع القاطنين إلى سكناتهم بعد انتهاء عملية التفجير.

ومن المقرر أن يتم إزالة العقار، عصر اليوم، مع إجراء غلق كلى للطريق الدائري وقت تفجير العقار من الثالثة عصر اليوم حتى الرابعة عصرا، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار تمهيدا لنسفه.

وتشمل التحويلات المرورية الآتي:

أولا: القادم من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري "القوس الغربي" والمتجه إلى وصلة المريوطية يستخدم محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة ولا يستكمل السير في اتجاه محور المريوطية.

ثانيا: القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري "القوس الغربي" يسير في محور وصلة المريوطية باتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة ولا يستكمل السير في اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

ثالثا: القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة" من أعلى المنيب" والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعى يستخدم وصلة المريوطية باتجاه أغلى القوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.

رابعا: تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينا إلى الطريق الدائري "القوس الغربي" باتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.

كما تشمل التحويلات:

•القادم من مناطق الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة "من أعلى المنيب" ويرغب في التوجه إلى طريق إسكندرية الزراعي يتم الصعود إلى وصلة المريوطية اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق إسكندرية الصحراوي منزل 4.5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

•القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري "القوس الغربي" يمينا اتجاه وصلة المريوطية ويستكمل أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.

•القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق إسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه إلى مناطق الجيزة يستخدم محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة، وشارع فيصل أو اتجاه جامعة القاهرة.

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