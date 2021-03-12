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تطوير مسار العائلة والعناية بالقصور والمواقع الأثرية.. خريطة كفر الشيخ لتنشيط السياحة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،اجتماعا، لمناقشة تنشيط وترويج للسياحة بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي،السكرتير العام،و الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأشرف صحصاح، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية،وأعضاء الغرفة،وأعضاء هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، لوضع خريطة سياحية بالمحافظة، ومناقشة سبل التعاون بين كافة الجهات المعنية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، آن الأوان لوضع خريطة سياحية للمحافظة، والاهتمام بالمناطق السياحية التي تتميز بها المحافظة، سواء سياحة دينية " إسلامية ومسيحية " أو مناطق أثرية لها مكانتها العالمية، بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنشيط السياحة والتربية والتعليم والجامعة والغرفة التجارية وما تضمه من شعبة السياحة للترويج وبيان أهمية ما تمتلكه المحافظة من مناطق سياحية متعددة "دينية شاطئية " خاصة بها مواقع أثرية هامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن الدولة تولي اهتماما بقطاع السياحة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،وتم وضع خريطة سياحية بالمحافظة،والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا،ليكون موقعًا لائقًا بالمكان، وسيتم افتتاحه قريباُ، ليتم ربط الرحلة السياحية للسياح سواء داخل مصر أو خارجها فلا بد من الجمع بين زيارة مسار العائلة وكنيسة السيدة العذراء بسخا،وما تضمه من قطع أثرية نادرة،ومنها آثار قدم السيد المسيح على حجر،وكُتب على الجانب الآخر من الحجر باللغة العربية "الله 1"،بمتحف كفر الشيخ القومي الذي يضم عدد كبير من القطع الاثرية لجميع العصور التي مرت بها مصر " يونانية،قبطية،رومانية،فرعونية،اسلامية".

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم الاهتمام بآثار فوه الاسلامية والتي لا تقل عن أي مدينة أثرية عالمية بل تزيد، كما تم التوجيه بالاهتمام بصناعة السجاد والكليم بفوه، والتسويق الالكتروني، وسيتم منح 100 لون من بين 500 لون ستوفرهم وزيرة التضامن الاجتماعي للنهوض بالصناعة مع ضمان التسويق الالكتروني للصناعات اليدوية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه هناك مواقع أثرية هامة سواء محطة الملك والتي سيتم تطويرها وستكون محطة قطار متميزة بعد رفع كفاءتها وتطويرها،إضافة لوجود خطة للحفاظ على القصور الملكية بالمحافظة،والمحافظة تحتاج لمستثمرين لإقامة فنادق متميزة تليق بمكانة محافظة كفر الشيخ، والمحافظة تفتح ذراعيها لهم للجذب السياحي، إضافة لتطوير مصيف بلطيم، ليماثل أفضل المناطق الشاطئية، وربطه ببحيرة البرلس التى بها زر سياحية هامة والتي تضم 28 جزيرة بها آثار متعددة.

واستمع اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،لمقترحات شعبة السياحة التابعة للغرفة التجارية بكفر الشيخ بإبراز مكانة المحافظة السياحي وما تضمه من آثار عبر وسائل الإعلام المتعددة،وتغيير اسم محطة سخا لمحطة السيدة العذراء مريم، بالتعاون بين هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة والتربية والتعليم،والتعليم العالي،وكافة الجهات المعنية.

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