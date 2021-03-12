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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1899 مواطنا بقرية الشيخ عبادة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومين، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين،وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بوصول الخدمات الصحية لجميع القري الاكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1899 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

اوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 315 حالة جراحة و557 حالة أطفال و369 باطنة و148 قلب و266 جلدية و92 نساء و54 تنظيم اسرة و198 اسنان الى جانب انه تم عمل 147 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالات موجات صوتيه وعمل 8 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 126 متردد وتم خلع اسنان لعدد 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 100 متردد، كما تم استخدام 11 عيادات متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

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