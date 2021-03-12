الزراعة : تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و783 ألف و426 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و612 ألف و845 رأس أبقار، 851 ألف و681 رأس جاموس، 271 ألف و852 رأس أغنام، 47 ألف و48 رأس ماعز" حتى 10 مارس2021.

وتحصين 2 مليون و668 ألف و424 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و520 ألف و335 رأس أبقار، 841 ألف و179 رأس جاموس، 257 ألف و733 رأس أغنام، 47 ألف و120 رأس ماعز، 2075 راس جمال"

وكان وزير الزراعة قد قرر استمرار حملة التحصين لمدة 15 يوم اضافيه نظرا الاقبال المزارعين والمربين وحرصهم على تحصين مواشهم وحمايتها من الأمراض والأوبئة