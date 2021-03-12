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محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة الري عقب ترقيته رئيساً للبعثة المصرية بدولة أوغندا

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري، وذلك عقب ثقة القيادة السياسية واختياره للعمل رئيسًا للبعثة المصرية للري بدولة أوغندا، ولجهده المتميز في النهوض بقطاع الري في المحافظة خلال فترة عمله.

ووجه المحافظ الشكر لدرويش، تقديرًا له علي جهوده المخلصة في أداء المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقه في أثناء فترة توليه مسئولية الري بالمحافظة، وخاصة جهوده المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية، والذي يعد أحد المشروعات المهمة التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهمية كبيرة لما لها من أهمية في الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف المحافظ أن المهندس عمر درويش، كان مثالًا للقيادة التي يحتذي بها في الرقي والجهد والإخلاص في العمل، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي كانت تخص قطاع الري، معربًا عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم، ومشيرًا إلي أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتقاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

من جانبه أعرب المهندس عمر درويش، عن اعتزازه وشكره بتكريم السيد محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنيًا أن يكون استطاع تحمل تلك المسؤولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معربًا عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.

كما هنأ المحافظ، المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، علي منصبه الجديد داخل المحافظة، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الري في المحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع الري، ومؤكدًا على أهمية استكمال المسيرة وبذل الجهود، وخاصة المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية، والذي يجري تنفيذه بالقرى والمراكز، مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات في التنفيذ.

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محافظ المنيا بوابة الفجر الفجر

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