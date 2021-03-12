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شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير:بلال أحمد
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فرضت قوات الأمن بالجيزة، كردونًا أمنيا بمحيط عقار الهرم المحترق، قبل ساعات من تفجيره بواسطة "الديناميت"، والتي تتم في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة حتى الرابعة.


وترصد عدسة "الفجر" اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل نفسه عن طريق الديناميت.



وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الدائري، وذلك لتنفيذ أعمال تفجير عقار الطريق الدائري المحترق.


هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

- تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبري المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.


- تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

هذا ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالي:

- القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

- القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يمينًا اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

- القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.
شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق
شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق
شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق
شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق
شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق
شاهد بالصور.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق قبل تفجيره بدقائق

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