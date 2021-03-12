Advertisements

بألانفوجراف أهم معلومات عن حديقة الأورمان مقر معرض الزهور

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:30 م
أنفوجراف
أنفوجراف
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف وفيديو، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقطاع الارشاد الزراعي، يشمل ابرز المعلومات الخاصة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، ومعرض زهور الربيع الذي يفتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، غدا السبت، في نسخته رقم 88.

واشار الانفوجراف الى ان حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة حوالي 28 فدان، وتم انشائها عام 1875 م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية   لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل: 2000 عينة نباتية  برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و 1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.

 
كذلك قسم تبادل البذور، والذي يشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية، كذلك بها قسم الرسم والتصميم، والذي بختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق سواء المنزلية أو للهيئات، فضلا عن حديقة النباتات الصبارية والعصارية
على مساحة 1.5 فدان تحتوي على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتى تم جمعها من أنحاء العالم.

وبحديقة الاورمان ايضا البركة المائية
المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد ، البالغ مساحتها 2 فدان تضم العديد من سلالات الورود المختلفة ، كذلك الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم فى إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.
 

ويقام معرض زهور  الدورة رقم 88، على مساحة 14 فدان  اجمالي مساحة المعرض حيث يعد المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، ويعود تاريخ المعرض إلى عهد السلطان حسين عام 1914، كما تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة، ويقام كل عام بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة.
ويبلغ عدد العارضين في المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض وشركة  يستضيفهم المعرض هذا العام من العاملين في مجالات اللاندسكيب، وزهور الزينة، والقطف، والصبارات النادرة، ومنتجات التصنيع الغذائي.
وتتبع حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، الادارة المركزية للتشجير، التابع لقطاع الارشاد الءي، والذي يشرف على معرض زهور الربيع ويقوم على تنظيمه.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الكشف عن كواليس مفاوضات الزمالك مع أسامة نبية ليعاون كارتيرون

منذ نصف ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

تفجير عقار الهرم الثالثة عصرا.. وهذا موعد فتح الطريق الدائري

منذ 42 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

12:51 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين