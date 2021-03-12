بألانفوجراف أهم معلومات عن حديقة الأورمان مقر معرض الزهور

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف وفيديو، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقطاع الارشاد الزراعي، يشمل ابرز المعلومات الخاصة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، ومعرض زهور الربيع الذي يفتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، غدا السبت، في نسخته رقم 88.





واشار الانفوجراف الى ان حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة حوالي 28 فدان، وتم انشائها عام 1875 م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.





وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و 1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.





كذلك قسم تبادل البذور، والذي يشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية، كذلك بها قسم الرسم والتصميم، والذي بختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق سواء المنزلية أو للهيئات، فضلا عن حديقة النباتات الصبارية والعصارية

على مساحة 1.5 فدان تحتوي على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتى تم جمعها من أنحاء العالم.





وبحديقة الاورمان ايضا البركة المائية

المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد ، البالغ مساحتها 2 فدان تضم العديد من سلالات الورود المختلفة ، كذلك الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم فى إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.





ويقام معرض زهور الدورة رقم 88، على مساحة 14 فدان اجمالي مساحة المعرض حيث يعد المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، ويعود تاريخ المعرض إلى عهد السلطان حسين عام 1914، كما تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة، ويقام كل عام بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة.

ويبلغ عدد العارضين في المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض وشركة يستضيفهم المعرض هذا العام من العاملين في مجالات اللاندسكيب، وزهور الزينة، والقطف، والصبارات النادرة، ومنتجات التصنيع الغذائي.

وتتبع حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، الادارة المركزية للتشجير، التابع لقطاع الارشاد الءي، والذي يشرف على معرض زهور الربيع ويقوم على تنظيمه.