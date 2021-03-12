وزيرة التضامن: الهلال الاحمر يلعب دورًا جوهريًا في مواجهة الأزمات









شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، الإصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، والذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.



وشهد الإصطفاف السنوي الأول حضور اللواء محمد عبد القصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، فضلا عن حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر.



كما شهدت وزيرة التضامن الإجتماعي تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث والتي تستهدف استعراض شامل لكافة تجهيزات ومعدات وامكانيات فرق التدخل وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.



وشارك في الإصطفاف أسطول مركبات الهلال الأحمر المصري بعدد ٣٠ مركبة تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق، كما شارك أسطول فرق الانقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول والذي يشمل ٤٠ سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من ٦٠ متطوعا من فرق الانقاذ المدربين على انقاذ العالقين والمتضررين من جراء مياه الأمطار الشديدة والسيول.



كما شاركت فرق الإستجابة أثناء الطوارئ بأكثر من ٥٠ متطوعًا مدربين على تقديم خدمات الإسعافات الأولية ونقل واسعاف المصابين والإخلاء الآمن لهم والتعامل مع جثامين الضحايا أثناء الكوارث الكبرى، بالإضافة إلي أكثر من ٤٠ متطوعًا من متطوعي فرق الدعم النفسي الاجتماعي المدربة على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من تداعيات الكارثة وكذلك أنشطة الدعم النفسي التخصصي للأطفال، وفرق إعادة الروابط العائلية باستعراض امكانياتها ودورها في تخفيف العبء عن المتضررين الذين فقدوا ذويهم أثناء الكوارث، بالإضافة الى أكثر من ٣٠ متطوعًا من فرق التنظيم للإشراف على استعداد الفرق واستقبال الحاضرين، ويتواجد عدد ٢ مركز عمليات طوارئ متنقل لإدارة الحدث والمتابعة مع مركز عمليات الطوارىء المركزي..



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، انها سعيدة سعادة غامرة بالتواجد في هذا المحفل، موجهة الشكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الجهد المبذول في مواجهة الازمات.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الاحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر علي كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليه، ومواجهة الأزمات والكوارث.



وأوضحت نيفين القباج ان الهلال الاحمر المصري يلعب دورًا جوهريًا في كافة الانشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية، مشددة علي ان الهلال الاحمر لعب دورا كبيرا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن اي طلب وكان سريع الاستجابة لاي طلب يطلب منه.



وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن غرف العمليات المركزية في الهلال الاحمر المصري تلعب دورا مهما، مبدية فخرها بوجود جمعية وطنية تؤدي هذا الدور العظيم في العمل الإنساني،مناشدة الجميع العمل من أجل الحد من الكوارث