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"كمامتين وزائر صحي".. طبيب يوجه نصائح قبل انطلاق الدراسة (فيديو)
الجمعة 12/مارس/2021 - 02:30 م
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، على أهمية التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة داخل المدارس، فضلا على ضرورة أن يشرح كل ولي أمر لنجله الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل المدرسة كعدم الاقتراب من زميله أو استخدام أدوات غيره.
وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أنه يفضل أن يتوجه الطلاب للمدارس بصورة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أن التعلم بالمدارس يفيد الطلاب بشكل أكبر.
ونصح أولياء الأمور، أن يعطوا لأولادهم كمامتين عند التوجه للمدرسة، ويفضل أن تكون كمامة قماشية حتى لا تكون مكلفة، لافتا إلى أن وجود زائر صحي في كل مدرسة أمر هام حيث سيساعد على السيطرة على الوضع الصحي في المدارس.
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