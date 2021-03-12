"كمامتين وزائر صحي".. طبيب يوجه نصائح قبل انطلاق الدراسة (فيديو)

شدد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، على أهمية التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة داخل المدارس، فضلا على ضرورة أن يشرح كل ولي أمر لنجله الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل المدرسة كعدم الاقتراب من زميله أو استخدام أدوات غيره.





وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أنه يفضل أن يتوجه الطلاب للمدارس بصورة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أن التعلم بالمدارس يفيد الطلاب بشكل أكبر.



