Advertisements

"كمامتين وزائر صحي".. طبيب يوجه نصائح قبل انطلاق الدراسة (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
شدد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، على أهمية التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة داخل المدارس، فضلا على ضرورة أن يشرح كل ولي أمر لنجله الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل المدرسة كعدم الاقتراب من زميله أو استخدام أدوات غيره.

وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أنه يفضل أن يتوجه الطلاب للمدارس بصورة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أن التعلم بالمدارس يفيد الطلاب بشكل أكبر.

ونصح أولياء الأمور، أن يعطوا لأولادهم كمامتين عند التوجه للمدرسة، ويفضل أن تكون كمامة قماشية حتى لا تكون مكلفة، لافتا إلى أن وجود زائر صحي في كل مدرسة أمر هام حيث سيساعد على السيطرة على الوضع الصحي في المدارس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مدارس كمامات فيروس كورونا أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ حوالي 5 ساعات

تفجير عقار الهرم الثالثة عصرا.. وهذا موعد فتح الطريق الدائري

منذ ساعتين

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 7 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 10 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

شاهد بالصور.. قبل تفجيره بدقائق.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق

منذ ساعة و نصف

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ يوم

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة (عربي/ لغات) والتابعة للجمعيات

تنبيه هام من التربية والتعليم للمدارس بشأن كورونا

الاتحاد العربي للتعليم عن امتحانات الثانوية: "لو طالب اتصاب هندخل في متاهة" (فيديو)

وزير التعليم: الأمور تسير بانتظام في الغالبية العظمى للمدارس

حقيقة وجود عجز في مراقبي امتحانات الثانوية بالهرم (فيديو)

"التعليم": لا يحق للمدارس الخاصة تحصيل المصروفات قبل سبتمبر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

12:51 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين