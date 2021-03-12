تكريمات وتخفيضات.. مفاجآت سارة في عيد الأم

مع اقتراب عيد الأم، تلك المناسبة التي يحتفل بها العالم بالأمهات تقديرا لدورهم في تربية الأبناء وجهدهم المبذول في إخراج جيل من الشباب قادر على بناء الأوطان.





وفي مصر كانت بداية تخصيص يوم للاحتفال بعيد الام علي يد الصحفي المصري الراحل علي أمين، حيث قام باقتراح فكرة على أخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير فكرة يقترحان تخصيص عيد للأم، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الإحتفال بعيد الام هو يوم 21 مارس.





زيارة استثنائية في عيد الأم

أولى مفاجآت عيد الأم كانت عندما مصلحة السجون منح جميع السجناء "زيارة استثنائية "، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب الاحتفال السنوي بــــ"عيد الأم 2021"، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 22 مارس وحتى يوم الخميس الموافق 8 أبريل.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على المنظومة العقابية في مصر حاليا وكذلك مستقبلا.





تكريمات المجلس القومي للمرأة

كما يكرم المجلس القومي للمرأة الفنانتين القديرتين مديحة حمدي ورجاء حسين بالصالون الثقافي الذي تقيمه سفيرة النوايا الحسنة مديحة حمدي بمناسبة عيد الأم، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.





يذكر أن القديرة مديحة حمدي سوف تستضيف "أم الشهيد الفنانة القديرة رجاء حسين" بصالونها الثقافي تتحدث معها في حوار مفتوح عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية ومواقف حياتية تبوح بها لأول مرة، مع تكريم خاص من الفنانة مديحة حمدي لأم الشهيد رجاء حسين، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم: سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان مجدي صبحي وآخرين.





تخفيضات عيد الأم

وفيما قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين وعضو شعبة الأدوات المنزلية، إن المحلات والمولات التجارية خفضت أسعار الأدوات المنزلية وهدايا عيد الأم بنسبة تتراوح بين 15 - 20٪،‏ على شكل خصومات وعروض.



