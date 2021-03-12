موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وكان ليفربول قد حقق الفوز على نظيره لايبزيج، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز بشكل رسمي للدور ربع النهائي من المسابقة القارية.









ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.