القوات المسلحة تقيم معرض فني لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 20 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.





وجاء ذلك استمرارًا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.





ويضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعوضية.





ويأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة في تسويق منتجاتهم.



