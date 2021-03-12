هذا طلبها الأخير.. أبرز المعلومات عن الراحلة الحاجة زينب

توفيت اليوم الجمعة، الحاجة زينب المعروفة إعلاميا بصاحبة القرط الذهبي، الذى تبرعت به لصندوق تحيا مصر عن عمر ناهز 97 عاما.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن الحاجه زينب:





١- تعتبر الحاجة زينب من أوائل المتبرعين لصندوق تحيا مصر فور الإعلان عنه، حيث قامت ببيع قرطها الذهبي والذى بلغ ثمنه 370 جنيها لصالح الصندوق.





٢- قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبالها بمقر رئاسة الجمهورية وتكريمها، فور تبرعها لصندوق تحيا مصر.



٣-احتل هاشتاج "#أحلى_حاجة_في_مصر" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تبرع الحاجة زينب بقرطها، وباتت حديث وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية.



٤-ولدت وعاشت بقرية منية سندوب التابعة لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



٥-وكان لها جهد كبير في عمل الخير والعمل العام، حيث قامت بزيارة إلى مكتب محافظ الدقهلية وطالبته بتحويل مستشفى قريتها إلى طوارئ.



٦- كما طالبت إصلاح ورصف الطريق الواقع أمام قريتها المنصورة – القاهرة نظرا لكثرة الحوادث عليه



٧-فارقت الحياة عن عمر يناهز 97 عامًا.



وقد نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة زينب مصطفى، التى كانت تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر، ووافتها المنية اليوم.



وكتب الرئيس على حسابه الرسمي:" أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر".



رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".