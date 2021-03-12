Advertisements

هذا طلبها الأخير.. أبرز المعلومات عن الراحلة الحاجة زينب

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
توفيت اليوم الجمعة، الحاجة زينب المعروفة إعلاميا بصاحبة القرط الذهبي، الذى تبرعت به لصندوق تحيا مصر عن عمر ناهز 97 عاما.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن الحاجه زينب:


١- تعتبر الحاجة زينب من أوائل المتبرعين لصندوق تحيا مصر فور الإعلان عنه، حيث قامت ببيع قرطها الذهبي والذى بلغ ثمنه 370 جنيها لصالح الصندوق.


٢- قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبالها بمقر رئاسة الجمهورية وتكريمها، فور تبرعها لصندوق تحيا مصر.
 
٣-احتل هاشتاج "#أحلى_حاجة_في_مصر" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تبرع الحاجة زينب بقرطها، وباتت حديث وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية.
 
٤-ولدت وعاشت بقرية منية سندوب التابعة لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

٥-وكان لها جهد كبير في عمل الخير والعمل العام، حيث قامت بزيارة إلى مكتب محافظ الدقهلية وطالبته بتحويل مستشفى قريتها إلى طوارئ.

٦- كما طالبت إصلاح ورصف الطريق الواقع أمام قريتها المنصورة – القاهرة نظرا لكثرة الحوادث عليه

٧-فارقت الحياة عن عمر يناهز 97 عامًا.

وقد نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة زينب مصطفى، التى كانت تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر، ووافتها المنية اليوم.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمي:" أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر". 
 
رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

أخبار تهمك

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ يوم

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 6 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد بالصور.. قبل تفجيره بدقائق.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق

منذ أقل من ساعتين

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

تفجير عقار الهرم الثالثة عصرا.. وهذا موعد فتح الطريق الدائري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ ربع ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

03:10 م

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين