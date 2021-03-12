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وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يتفقا على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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اتفق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والمهندس "محمد أحمد مرسي" وزير  الدولة للإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها، المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع.

وجرت المباحثات النهائية عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير "هشام توفيق" أن هذا  التعاون يعد خطوة هامة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن  تعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي  أن هذا التعاون يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.

من جانبه، أوضح "التراس" أنه تم مناقشة وبحث كافة جوانب دراسة الجدوى النهائية من شركة "رونالد برجر" العالمية، بشأن تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة.

وأكد "التراس"، أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

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