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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد مدينة المنصورة اليوم الجمعة طقس غائم أحيانا ومشمس في الوقت الآخر أرجاء بدرجة حرارة الكبري ٢٤ والصغري ٨ درجة مأوية، بنسبة رطوبة ٦٩%، واتجاه الرياحوشمالية شرقيى بسرعة من 12 الي 28 كيلو متر في الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الجمعة، انخفاض آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الجمعة، انخفاض آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.


وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 29






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