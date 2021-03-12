وكيل أوقاف بني سويف: الشهيد الحق هو من مات دفاعًا عن أرضه ووطنه (صور)



أكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الشهادة في سبيل الله هي اجتباء واصطفاء ومنًة يمن بها الله على من يشاء من عباده، موضحًا أن الشهيد الحق هو من مات دفاعًا عن أرضه ووطنه وعرضه وماله.



وقال وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن الشهادة في سبيل الله تظل متفردة عن غيرها من المكارم والمعالي التي ينالها أهل الطاعات، إذا أنه لا يجود بنفسه إلا عظيم يعلم أنه يقدم على عمل عظيم يستحق أن يضحى بحياته ويجود بروحه لأجله،



محافظ بني سويف



جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب المسجد.



اجراءات كورونا



جاء ذلك وسط الإلتزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين، ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا.



خطبة الجمعة



وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف موضوع "حق الوطن والشهادة في سبيله" حيث أشار إلى أن الشهداء مخلدون في الآخرة إذ أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وفي الدنيا بعد مماتهم تظل سيرهم الطبية وتضحياتهم الكبيرة محفورة وموجودة في ذاكرة الوطن وفي قلوب وعقول ووجدان بني وطنهم وأهليهم وذويهم.



مكانة الشهيد



وتحدث وكيل الأوقاف في خطبته، مبينًا مكانة الشهيد ومنزلة الشهداء والتي منها: أنه يشفع في أهله، ويغفر له ذنبه مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويوقى عذاب القبر ويلبس تاج الوقار ويزوج من الحور العين.

