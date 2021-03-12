باريس سان جيرمان يتجه لضم رونالدو

يأمل نادي باريس سان جيرمان في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، خاصة أن الدون يعاني كثيرا مع السيدة العجوز.





تسبب خروج يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، للمرة الثالثة توالياً، منذ وصول المهاجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق، في دفع النادي الباريسي إلى التفكير في التعاقد مع "صاروخ ماديرا".





وبحسب الصحيفة الفرنسية، فتح "بي إس جي" على الفور الباب أمام إمكانية انضمام النجم البرتغالي إلى صفوفه.





وعلى الرغم من تعرضه لانتقادات في الوقت الحالي في إيطاليا، إلا أن المهاجم الدولي (36 عاماً) ما زال قادراً على العطاء، ويتمتع بقدرات تهديفية وبدنية عالية.





ويعمل سان جيرمان جاهداً على تجديد عقد مبابي، الذي ينتهي في يونيو 2022، لكن المهاجم الشاب وهو أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من أندية عديدة في العالم، يماطل في تجديد عقده، ولا يبدو أنه في عجلة من أمره.





ويعلم النادي الفرنسي تماماً، أنه إذا لم يمدد عقد لاعبه 22 عاماً، فإن بيعه هذا الصيف هو الخيار الأمثل للحصول على مقابل مادي ضخم، بعد ضمه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.





وفي حالة حدوث ذلك، سيحاول سان جيرمان ضم ميسي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم، والذي سينتقل مجاناً قادماً من برشلونة، إلى صفوفه لتعويض غياب مهاجمه الواعد.