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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 13-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا السبت 13-3-2021، طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وطقسا دافئا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما تشهد البلاد تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

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