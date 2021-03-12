بورصة النيل تحقق تداولات بـ 36.3 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي

كشفت البورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت تداولات بحوالي ، 36.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 33.9 مليون ورقة منفذة على 2847 عملية خلال الأسبوع المنتهى.





واستحوذت الأسهم على 28.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.30%.



