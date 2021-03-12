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بورصة النيل تحقق تداولات بـ 36.3 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي
الجمعة 12/مارس/2021 - 02:42 م
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت تداولات بحوالي ، 36.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 33.9 مليون ورقة منفذة على 2847 عملية خلال الأسبوع المنتهى.
واستحوذت الأسهم على 28.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.30%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 32.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.116 مليار ورقة منفذة على 206 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول
قدرها 17.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.346 مليار ورقة منفذة على 239 ألف عملية .
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