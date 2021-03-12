



ننشر طريقة الاستعلام عن فاتورة الارضي مارس 2021 بالخطوات إلكترونياً





الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر مارس 2021، بدأت عملية البحث ترتفع يوم بعد يوم عن فاتورة الخط الأرضي التي يسعى المشتركين لمعرفتها في أقرب وقت ممكن قبل قطع الخدمة وعدم القدرة على الإتصال او الاستقبال وعدم القدرة أيضاً على التصفح على الإنترنت بسبب توقف الخدمة لأنها متعلقة ببعضها البعض، حيث أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمات كثيرة لدفع الفاتورة المستحقة لكي توفر على عملائها الوقت والمجهود، سرعة انترنت بلا حدود يتم توافرها خلال الإشتراك بالإنترنت WE وبأسعار في غاية التميز عن غيرها كما أنها تعد أهم وأفضل شبكات الانترنت في مصر و خلال الفقرات التالية نقدم لكم المزيد من التفاصيل وخطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي.





فاتورة الأرضي مارس 2021

خلال 24 ساعة سوف تأتي إلى جميع العملاء المشتركين الذين لم يتمكنون من دفع فاتورة الارضي الخاصة بشهر يناير 2021 حتى الوقت الحالي رسالة بالفرصة الأخيرة للدفع قبل قطع الحرارة وتلك الموعد الرسمي هو 15 مارس 2021 ويمكن الدفع أونلاين أثناء عملية الاستعلام أو من خلال المراكز الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات أو من فوري أو مصاري أو أمان أو خدماتي بالرقم الأرضي فقط للحصول على حرارة قوية إرسال واستقبال ونت أرضي بلا حدود.





رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي 2021

- لمعرفة قيمة فاتورة الأرضي عليكم على موقع المصرية للاتصالات we.

- الضغط على دفع فاتورة الأرضي.

- إدخال كود المحافظة.

- رقم الارضي.

- الضغط على زر استعلام.

- قيمة الفاتورة.



