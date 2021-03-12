طبيب ينصح الطلاب بعدم ملامسة "درابزين" سلم المدرسة (فيديو)

قدم الدكتور أحمد مسعود، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بجامعة الأزهر، مجموعة من النصائح للطلاب قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا، لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.





وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن كل طالب يجب أن يكون مرتديا كمامة، ومعه أخرى احتياطية، ويكون معه زجاجة كحول يستخدمها بصفة مستمرة، ولا يلمس درابزين السلم.



