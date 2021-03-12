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طبيب ينصح الطلاب بعدم ملامسة "درابزين" سلم المدرسة (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدم الدكتور أحمد مسعود، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بجامعة الأزهر، مجموعة من النصائح للطلاب قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا، لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن كل طالب يجب أن يكون مرتديا كمامة، ومعه أخرى احتياطية، ويكون معه زجاجة كحول يستخدمها بصفة مستمرة، ولا يلمس درابزين السلم.

وشدد على أهمية التوجه للطبيب فور الشعور بأي أعراض، محذرا من تناول الوجبات السريعة لأنها تدمر الجهاز المناعي، فيسهل إصابة الطالب بالعدوى، لافتا إلى أنه لابد شرب كميات كبيرة من المياه.

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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا درابزين المدارس السلم

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