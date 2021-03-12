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الملك سلمان ينهي تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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خرج الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، ليصدر عدد من القرارات الملكية المهمة. 
وقال في بيان نقلته وكالة "واس" :صدور عدد من الأوامر الملكية
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 143 ) بتاريخ 20 / 7 / 1435هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.
ثانياً : يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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الكلمات المفتاحية

رئيس المحكمة الادارية الغليا الملك سلمان السعودية

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