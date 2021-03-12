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الخطيب يوجه رسالة لـ"أبو ريدة" بعد فوزه بعضوية "فيفا"
الجمعة 12/مارس/2021 - 02:59 م
الفجر الرياضي
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حرص مجلس إدارة
النادي الأهلي برئاسة الكابتن الخطيب، على تهنئة للمهندس هاني أبوريدة؛ بمناسبة
فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم« FIFA»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF».
وأكد مجلس إدارة
الأهليبع ثقته الكبيرة في المهندس «أبوريدة» أن يواصل مسيرته ومشواره المضيء، وأن
يظل خير سفير لمصر.
وفاز المهندس
هاني أبوريدة بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات العربية
والإسبانية والبرتغالية، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية
الرباط.
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