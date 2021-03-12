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الخطيب يوجه رسالة لـ"أبو ريدة" بعد فوزه بعضوية "فيفا"

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:59 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن الخطيب، على تهنئة للمهندس هاني أبوريدة؛ بمناسبة ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم« ‏FIFA‏»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «‏CAF‏».‏

 

وأكد مجلس إدارة الأهليبع ثقته الكبيرة في المهندس «أبوريدة» أن يواصل مسيرته ومشواره المضيء، ‏وأن يظل خير سفير لمصر. ‏

 

وفاز المهندس هاني أبوريدة بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات ‏العربية والإسبانية والبرتغالية، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.‏

 

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هاني ابوريده محمود الخطيب رياضة الاخبار الرياضية افري اخبار الرياضة

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