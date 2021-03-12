الخطيب يوجه رسالة لـ"أبو ريدة" بعد فوزه بعضوية "فيفا"

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن الخطيب، على تهنئة للمهندس هاني أبوريدة؛ بمناسبة ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم« ‏FIFA‏»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «‏CAF‏».‏

وأكد مجلس إدارة الأهليبع ثقته الكبيرة في المهندس «أبوريدة» أن يواصل مسيرته ومشواره المضيء، ‏وأن يظل خير سفير لمصر. ‏

وفاز المهندس هاني أبوريدة بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات ‏العربية والإسبانية والبرتغالية، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.‏