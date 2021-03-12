برشلونة يحسم موقفه مع ديباي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن إهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ديباي لم يعد ضمن أولويات النادي الكتالوني على الرغم من أن النجم الهولندي كان على أعتاب انضمام إلى برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خطط برشلونة في سوق الإنتقالات المقبلة قد تغيرت وذلك مع وصول خوان لابورتا إلى رئاسة البلوجرانا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يستهدف التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند كما أن النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



