محمد أبو العينين مهنئا أبو ريدة بعضوية مجلس الفيفا: "علامة فريدة في الكرة المصرية"





هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المهندس هاني أبو ريدة بمناسبة فوزه بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الدول الناطقة بالبرتغالية والإسبانية والفرنسية، بالتزكية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، كاف، والتي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم.





وأكد وكيل مجلس النواب، أن فوز أبو ريدة بعضوية مجلس الاتحاد الدولي واحتفاظه بالمقعد ليصبح أقدم أعضاء الفيفا، شرف كبير وفخر لكرة القدم المصرية، مشددا على أن أبو ريدة يظل علامة فريدة في الكرة المصرية والأفريقية والعالمية.





وعبر أبو العينين عن سعادته بفوز أبو ريدة واحتفاظه بمقعد الفيفا، خاصة وأنه المجلس الأهم في كرة القدم العالمية، ووجود مصري فيه وكونه الأقدم بين جميع أعضائه يعتبر فخرا لمصر، ومتمنيا له التوفيق في الخطوات القادمة.





وفاز المهندس هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية، بعضوية المحلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية.



