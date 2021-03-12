الملك سلمان يصدر قراراته بتغيرات في هيئة الطيران المدني

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، ليصدر عدد من القرارات الملكية المهمة.





وقال في بيان نقلته وكالة "واس" :"بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بالقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ 11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 308 ) بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانياً : يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.