Advertisements

الملك سلمان يصدر قراراته بتغيرات في هيئة الطيران المدني

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، ليصدر عدد من القرارات الملكية المهمة. 

وقال في بيان نقلته وكالة "واس" :"بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بالقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ 11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 308 ) بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
ثانياً : يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الطيران المدني قرارات ملكية الملك سلمان

أخبار تهمك

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد بالصور.. قبل تفجيره بدقائق.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق

منذ أقل من ساعتين

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ يوم

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 8 ساعات

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ حوالي 5 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 6 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفجير عقار الهرم الثالثة عصرا.. وهذا موعد فتح الطريق الدائري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

السعودية الآن| الاوامر الملكية| أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين| الاوامر الملكية الآن

أمر ملكي سعودي بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه (بيان)

خادم الحرمين يصدر عدد من الأوامر الملكية

عاجل.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

خادم الحرمين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً جديداً

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

03:10 م

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين