البورصة في أسبوع .. رأس المال السوقي يهبط بـ 0.2% ويغلق عند 688.6 مليار جنيه

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن خسائر طفيفة لرأس المال السوقي والتي قدرت بنحو 1.3 مليار جنيه ، ليغلق تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 688.6 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض 0.2%.

وفي نفس السياق هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من قسمة 385.9 مليار جنيه إلى 383.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.1 مليار جنيه إلى 116.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.