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البورصة في أسبوع .. رأس المال السوقي يهبط بـ 0.2% ويغلق عند 688.6 مليار جنيه
الجمعة 12/مارس/2021 - 02:47 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي مع وجود حالة من التذبذب تعرضت لها المؤشرات بسبب فقدان الثقة في السوق وعدم وجود محفزات إيجابية جديدة تدفع المستثمرين للدخول في البورصة.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن خسائر طفيفة لرأس المال السوقي والتي قدرت بنحو 1.3 مليار جنيه ، ليغلق تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 688.6 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض 0.2%.
وفي نفس السياق هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من قسمة 385.9 مليار جنيه إلى 383.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.1 مليار جنيه إلى 116.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 503 مليار جنيه إلى 500.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.
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