مبيعات الأجانب فى البورصة تسجل 95 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المصريين قد إستحوذوا علي نسبة 84.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.3%و العرب على نسبة 5.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 95 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 56.1 مليون جنيه و ذلك بعداستبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8.8 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي شراء

بنحو 53.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 237 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.89% مغلقًا عند مستوى 13781.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 1450.10 نقطة.



