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يفتتح خلال ساعات.. كل ما تريد معرفته عن معرض زهور الربيع

السبت 13/مارس/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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تشهد مصر خلال الساعات المقبلة، افتتاح معرض زهور الربيع الذي تشرف عليه وزارة الزراعة، حيث يفتتحه في نسخته الـ88، اليوم السبت، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضور بعض الوزراء والمحافظين والسفراء ونواب البرلمان ومشاركة أكثر من 200 عارض.

وأكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن معرض زهور الربيع الذي يتم افتتاحه خلال الساعات المقبلة:

- يقام معرض زهور الدورة رقم 88، على مساحة 14 فدانا إجمالي مساحة المعرض حيث يعد المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.

- يعود تاريخ المعرض إلى عهد السلطان حسين عام 1914، كما تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة، ويقام كل عام بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة.

- يبلغ عدد العارضين في المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض، وشركة يستضيفهم المعرض هذا العام من العاملين في مجالات اللاندسكيب، وزهور الزينة، والقطف، والصبارات النادرة، ومنتجات التصنيع الغذائي.

- يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.​

- يساهم المعرض بشكل كبير في النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر، وأهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، يأتي نظرًا لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث تم انشائها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

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